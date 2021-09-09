Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе потребует полгода

«Единый заказчик в сфере строительства» объявил конкурс на завершение реконструкции одного из самых скандальных объектов в Севастополе – Исторического бульвара.

Информация о проведении соответствующего конкурса появилась на портале государственных закупок.

Согласно опубликованным данным, будущему подрядчику предстоит за полгода с момента подписания контракта частично благоустроить территорию, а также завершить реконструкцию здания кинопавильона под центр «Корпус Рубо-Тотлебена», здания под мемориальный музей И.Д. Папанина, здания под склад сувенирной продукции, а также павильона под туристический информационный центр.

Кроме того, на территории мемориального комплекса планируется создать доступую среду для комфортного передвижения маломобильных людей.

На выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ компании будет отведено всего четыре месяца. Оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подрядчик должен в течение 6,5 месяцев с момента подписания контракта.

Стоимость выполнения указанных мероприятий была оценена почти в 110 млн рублей. Конкурсной документацией предусмотрен 70% аванс.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что реконструкция Исторического бульвара возобновится в 2022 году – до этого момента, как отмечал глава региона, специалисты должны доработать проектную документацию. Соответствующая задача стояла перед ООО «Равелин», с которым в мае текущего года был подписан контракт стоимостью почти 7 млн рублей.

Завершила ли московская компания эти работы, пока неизвестно. В реестре государственных контрактов указано, что они находятся на стадии «Исполнение», выполнить свои обязательства организация обязана до 25 января 2022 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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