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Власть

Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе

14:03 четверг, 9 сентября 2021
Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе

фото © Крыминформ

Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку сведений из средств массовой информации о том, что ребенка-инвалида со специальным креслом не пустили на борт самолета.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что жительницу Свердловской области, которая вылетала рейсом из Симферополя в Екатеринбург с 10-летним сыном-инвалидом, страдающим тяжелой формой ДЦП, проводник авиакомпании не пустил на борт самолета со специальным креслом, необходимым для мальчика», – сообщила Постнова.

Он отметила, что из-за этого женщине пришлось более трех часов держать сына на коленях. Мать ребенка сообщила, что ранее у нее при перелетах подобных ситуаций не возникало.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента по поручению руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева. В ходе проверки следователи дадут оценку действиям персонала авиакомпании при оказании услуг и соблюдении прав больного ребенка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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