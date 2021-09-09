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Происшествия

Пьяный работник СТО угнал машину клиента в Симферополе

В полицию крымской столицы обратился 43-летний местный житель с заявлением о том, что его автомобиль угнали с СТО.

По горячим следам правоохранители задержали ранее судимого за кражи и наркопреступления 24-летнего работника того самого СТО, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Работая на станции технического обслуживания, задержанный, предварительно употребив спиртные напитки, решил покататься на одном из авто, находящихся на ремонте. Однако далеко ему уехать не удалось, так как он был задержан сотрудниками ГИБДД», — сообщили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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