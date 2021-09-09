Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 23, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 74 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 62 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 66 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 72 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 79 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 65 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 64 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 21, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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