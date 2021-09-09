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Бизнес

Почти половина предприятий Крыма работают с убытками

14:36 четверг, 9 сентября 2021
Почти половина предприятий Крыма работают с убытками

фото © segodnya.ua

В первом полугодии 2021 года в Крыму с убытками работали почти 40% предприятий, в основном – в сферах промышленности, а также транспортировки и хранения товаров.

Об этом говорится в пресс-выпуске Крымстата о социально-экономическом положении республики за отчетный период. «В январе-июне 2021 года убыточно работали 38,9% предприятий.

Значительные объемы убытков допустили предприятия промышленности (41,8% от общей суммы убытков по республике), организации транспортировки и хранения (31,8%)», – приводятся данные в документе. Сумма убытков таких организаций по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 42,6% и составила 7 млрд 149 млн рублей.

Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве предприятий республики составил 61,1%.

Их суммарная прибыль превысила 16 млрд рублей, что на 56% больше, чем в первом полугодии 2020-го.

Убытки аграриям от наводнений в Крыму оценили почти в 20 млн рублей >>Основную долю общей суммы прибыли сформировали предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (23,4%), промышленности (22,1%) и организациями, осуществляющими операции с недвижимостью (21,9%).

Дебиторская задолженность организаций Крыма на конец июня текущего года составила 115,8 млрд рублей. Из нее 13,7% является просроченной. Наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на задолженность за товары, работы и услуги (около 50%). Кредиторская задолженность организаций республики составила 133,5 млрд рублей.

Наибольшая доля кредиторской задолженности приходится на долги за товары, работы и услуги (56,8%). На задолженность по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды приходится 9,8 млрд рублей, или 7,3%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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