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Происшествия

Отцепившийся от манипулятора строительный вагончик чуть не убил человека в Крыму

08:09 четверг, 9 сентября 2021

Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь — Джанкой. Пассажир автомобиля «Лада» пострадал и находится в больнице.

Об этом сообщили ForPost в пресс-службе МВД по Крыму.

Авария произошла сегодня, 8 сентября, в 11:30 в Симферопольском районе.

От платформы манипулятора «Вольво» внезапно отцепился металлический вагончик и перегородил трассу. Водитель автомобиля «БМВ Икс3» успел затормозить, а двигавшаяся ему навстречу «Лада» — нет.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ», его доставили в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Форпост

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