Происшествия
Отдыхающих в Севастополе пытались накормить протухшим мясом
Отдыхающих базы отдыха в Севастополе хотели накормить протухшим мясом, сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры города.
В ходе проверки на одной из баз отдыха в Нахимовском районе они выявили 336 кг просроченного мороженного куриного мяса.
В ходе этой же проверки выяснилось, что в двух детских оздоровительных лагерях Севастополя допустили нарушения правил оформления ветеринарных сопроводительных документов к мясо-молочной продукции, которая предполагалась для питания детей.
Просроченную продукцию изъяли и утилизировали, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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