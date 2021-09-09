Отдыхающих в Севастополе пытались накормить протухшим мясом

Отдыхающих базы отдыха в Севастополе хотели накормить протухшим мясом, сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры города.

В ходе проверки на одной из баз отдыха в Нахимовском районе они выявили 336 кг просроченного мороженного куриного мяса.

В ходе этой же проверки выяснилось, что в двух детских оздоровительных лагерях Севастополя допустили нарушения правил оформления ветеринарных сопроводительных документов к мясо-молочной продукции, которая предполагалась для питания детей.

Просроченную продукцию изъяли и утилизировали, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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