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Происшествия

Налетчиков на отделение почты в Крыму поймали на Северном Кавказе

19:51 четверг, 9 сентября 2021

Крымские полицейские задержали двоих мужчин, которые совершили вооруженный налет на отделение почты в селе Перевальное в Симферопольском районе.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, они скрывались на Северном Кавказе.

«Установлено, что злоумышленники ворвались в помещение отделения почты в селе Перевальное Симферопольского района. В это время там находились только две сотрудницы почты. Лица нападавших были скрыты масками, в руках они держали предметы, похожие на пистолет. Угрожая женщинам применением оружия, они потребовали выдать им все имеющиеся деньги. Один из нападавших произвел выстрел в стену, после чего сотрудницы, испугавшись, достали из кассы деньги и отдали их злоумышленникам», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что преступление было совершено в апреле текущего года. Мужчины похитили 75 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранители установили, что подозреваемые могут находиться в одном из населенных пунктов Северо-Кавказского федерального округа.

«Выехав в служебную командировку, во взаимодействии с местными правоохранителями крымские полицейские задержали фигурантов. У одного из них изъят травматический пистолет, возможно, использовавшийся им в момент нападения. Подозреваемых доставили в Республику Крым, где в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предварительное следствие продолжается», – добавили в МВД. 

При этом полицейские установили, что один из задержанных, пока скрывался от полиции, совершил два преступления: грабеж и незаконное хранение наркотиков. По принятому ранее решению суда он отбывает условную меру наказания. Полицейские устанавливают, причастны ли задержанные лица к другим преступлениям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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