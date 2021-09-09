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Происшествия

На трассе «Таврида» в Крыму водители стали получать меньше травм

09:05 четверг, 9 сентября 2021
На трассе «Таврида» в Крыму водители стали получать меньше травм

фото © rg.ru

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на трассе «Таврида» на территории Республики Крым сократилось вдвое за год с открытия движения по четырем полосам.

Это следует из статистики МВД по Крыму.

«В период с 28 августа 2019 года по 27 августа 2020 года на автомобильной дороге «Таврида» от Керчи до границы с Севастополем зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых 209 человек пострадали, – сказано в ответе на информационный запрос. – В период с 28 августа 2020 года по 27 августа 2021 года на участке автомобильной дороги «Таврида» от Керчи до границы с Севастополем зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести». 

В течение года с момента запуска движения по всем полосам «Тавриды» также изменились и основные причины ДТП. Если в 2019-2020 годах наибольшее количество аварий (24 ДТП) произошло из-за выезда автомобилей на встречную полосу (трасса еще строилась, встречные потоки не были разделены отбойниками), то в 2020-2021 годах – из-за неправильного выбора дистанции (24 ДТП).

Также причинами ДТП на «Тавриде» в 2020-2021 году были несоответствие скорости конкретным условиям движения (16 ДТП) и несоблюдение бокового интервала (14 ДТП), несоблюдение очередности проезда и перехода проезжей части в запрещенном месте (по 4 ДТП), нарушение правил перестроения и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости (по 3), движение по встречке на дороге с односторонним движением (1 ДТП).

«Таврида» – это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Генеральным подрядчиком строительства трассы в 2016 году была определена компания «ВАД».

Движение по четырем полосам трассы «Таврида» на всем ее протяжении было запущено 27 августа 2020 года. За год с момента открытия по трассе проехало свыше 5 млн автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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