На подъезде к Крымскому мосту закрыли участок трассы

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края приступили к ликвидации последствий обильных осадков, обрушившихся на Кубань.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань», на время восстановительных работ участок трассы А-290 Новороссийск-Керчь будет закрыт для движения транспорта в ночное время. Автомобили пустили в объезд.

— В связи с проведением работ по ликвидации последствий ЧС на автоподходах к Крымскому мосту (101-й км) в период с 21-00 до 6-00 до 11 сентября временно организован объезд: в сторону г. Новороссийск по транспортной развязке на км 107-м, через станицу Вышестеблиевская, в Крым — на км 101 — км 108 А-290 по направлению порт Кавказ — п. Сенной. Просим учесть данную информацию при совершении поездок через Крымский мост,- сообщили в Упрдор «Тамань».

К работам по устранению последствий ЧС кубанские специалисты приступили 6 сентября. Завершить их планируют в течение нескольких дней, — передает КП-Крым.

Водители отмечают, что еще конце августа один участок дороги был частично закрыт для проезда. Обильные осадки привели к подтоплению, в стоячей воде даже были замечены лебеди. Движение здесь долгое время было затруднено: рейсовые автобусы в Крым и обратно нередко задерживались в пути, автомобили попадали в аварии. Так, в конце августа на 101-м километре трассы в Темрюкском районе рейсовый автобус, следующий из Крыма в Курск, столкнулся с «КамаЗом». Предварительной причиной ДТП был назван запрещенный маневр, который осуществил водитель автобуса.

Из-за разгула стихии этим летом на Кубани были неоднократно подтоплены участки автодорог, а также улицы городов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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