Из главного музея Севастополя уволились десятки сотрудников

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О массовых увольнениях в музее обороны и освобождения Севастополя заявили его сотрудники, передает телеканал «Первый Севастопольский».

Журналистам они рассказали о том, что с момента назначения нового директора Александра Баркова в сентябре прошлого года работу потеряли около 50 человек.

В списках уволенных люди разных специальностей: от кассира до руководителя технических служб. Многих просто вынудили уйти, утверждает бывший заместитель директора Сергей Хахалин. В его ведении находились три отдела, которые обеспечивали жизнедеятельность музея. А новое руководство, говорит Сергей Хахалин, просто посчитало, что все, что было сделано ранее, – неправильно.

«Наступил тот момент, когда я написал заявление по согласию сторон и ушел. Естественно, это было недобровольное решение потому, что музей – это часть жизни», – заявил экс-сотрудник музея.

Наталья Абазогли говорит: ее уволили по сокращению садово-паркового отдела, руководителем которого она была. У женщины болит душа за то, что вся работа — ее и других сотрудников по озеленению Малахова кургана и Сапун-горы — пришла в упадок. Женщина предоставила телеканалу фотографии высохших газонов, запущенных цветочных клумб и деревьев.

«Самое страшное – миндаль наш, сохраненный с Отечественной войны, и его мы всегда оберегали: весь приствольный круг в сорняках, и миндаль весь осыпался, он болеет. Видимо, никаких мероприятий не проводилось ни по удобрениям, ни по опрыскиванию от вредителей, от болезней, ничего абсолютно, бедный, несчастный миндаль», – рассказывает она.

Кассира музейного комплекса «Сапун-гора» Ирину Нажа уволили по итогам аттестации. Женщина считает, что это связано с ее обращением в инспекцию по труду после инцидента, который произошел в прошлом году. Тогда ее увезли на скорой из-за теплового истощения. Ирина Нажа замеряла температуру всем, кто входил на территорию объекта, несмотря на то что в ее должностные обязанности это не входило. После проверки трудовой инспекции выявили 13 грубых нарушений, отмечает женщина. Она выиграла суд по возмещению морального ущерба. Руководство музея предложило ей уволиться по соглашению сторон. Но она отказалась.

«Руководство наше не оставляло идеи избавиться от меня. А каким образом можно избавиться от работника, который не пьет и не курит? Рабочее место просто так не покидает, не прогуливает, не опаздывает – путем аттестации решили», – сообщила женщина.

Ирина Нажа подала заявление в суд на восстановление на работе и надеется на справедливость. А вот руководителя информационно-издательского отдела Сергея Вологина увольняли дважды. Первый раз, по его словам, за то, что журналисты задавали неудобные вопросы директору Александру Баркову.

«Ему показалось, что вот есть и моя вина, поэтому я стал неугоден и пришлось уйти, но через какое-то время замдиректора по развитию позвонила и попросила меня остаться, потому что информационно-издательский отдел на мне замыкался, и мои наработки с прессой в музее были нужны для того, чтобы двигаться, а люди – приезжие, сами понимаете, никого еще не знают. Вот почти 50 человек – это четверть музейных сотрудников, которые оказались неугодными новому руководству», – сообщил бывший сотрудник.

Информацию о массовых увольнениях руководство музея обороны и освобождения Севастополя опровергает. В ответе на официальный запрос телеканала в администрацию учреждения сообщается, что за этот год оформлено 43 увольнения. Из которых по инициативе работодателя три работника: два по сокращению штата и один по итогам аттестации. Увольнение по итогам аттестации было обжаловано в суде и признано законным. Сейчас музей обороны и освобождения Севастополя в целом нехватку кадров не испытывает, - уточняется в ответе. Штатная численность сотрудников за 2021 год не менялась и составляет 270 человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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