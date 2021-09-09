Футболист из Крыма блистает в сборной России, «Океан», «Кызылташ» и «Рубин Ялта» укрепляют состав

Воспитанник симферопольского футбола Даниил Хлусевич потихоньку обретает себя в российском футболе. Недавно он забил свои первые голы за молодежную сборную России. Хлусевич помог национальной сборной обыграть мальтийцев.

Эксперты БК Олимп не сомневались в победе россиян и давали коэффициент 1.05 на поражение сборной Мальты. Чтобы оценить котировки на другие встречи молодежных сборных, нужно открыть сайт букмекера или скачать приложение на смартфон - ссылка на загрузку вот тут. Для действующих и новых игроков доступны различные акции и бонусы – например, фрибет БК Олимп, по которому можно получить пятьсот рублей на ставку.

Но даже эксперты вряд ли предполагали, что Россия одержит такую уверенную победу. Россияне забили мальтийцам шесть мячей. К тринадцатой минуте Даниил Хлусевич оформил дубль в ворота соперника. В середине второго тайма Хлусевич был заменен на Никиту Иосифова. С тремя очками в активе россияне пока занимают второе место в группе 3. Лидируют испанцы, в активе которых — шесть баллов.

Трансферы внутри крымского чемпионата

Новый сезон в чемпионате Крыма в самом разгаре, однако многие команды продолжают укреплять составы. Например, алуштинский «Алустон-ЮБК» дозаявил в начале сентября нападающего Евгения Кобзаря. 29-летний футболист является воспитанником московского ЦСКА. Кобзарь успел поиграть за молодежный состав армейцев, а также за подмосковные «Химки», «Локомотив-2» (Москва), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Зенит-Ижевск». В карьере Евгения были эстонские, латвийские и армянские клубы. За

«Океан» заявил трех игроков. Состав керченского клуба пополнили 24-летний защитник Иван Никонов, выступавший за черкесский «Интер», 22-летний полузащитник Ильдар Кадыров, перешедший из тольяттинской «Лады», а также 21-летний нападающий Иван Перцев, который играл ранее за молодежный состав воронежского «Факела».

«Кызылташ» в начале сентября дозаявил двух футболистов. В первую очередь, в состав команды перешел защитник Хамзат-лек Гаджиев и полузащитник Алексей Хрущев. Футболистам двадцать семь и двадцать девять лет соответственно. Ранее оба играли за феодосийский «Фаворит-ВД Кафу».

Руководство «Рубина Ялты» подписало контракт с полузащитником Александром Оболенцевым. 24-летний игрок выступал за «Туапсе» во втором российском дивизионе. В «Рубине Ялте» Оболенцев пришел по рекомендации Сергея Леженцева, в прошлом сезоне возглавлявшего туапсинский клуб. Теперь Сергей является ассистентом Валерия Есипова в ялтинской команде.

Что же до «Таврии», то симферопольская команда представила двух новичков. Речь про 25-летнего защитника Кирилла Плотникова, который пришел из ФК «Смоленск», а также про 23-летнего полузащитника Александра Иванова, игравшего в составе питерского «Динамо».

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