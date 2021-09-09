Происшествия
Два крымчанина попались на выращивании 125 кустов конопли
В отношении двоих мужчин, выращивавших коноплю на земельном участке на территории Приветненского сельского поселения, было возбуждено уголовное дело.
Всего правоохранители нашли 125 наркосодержащих растений весом свыше 5,3 кг, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Задержанные признались в содеянном и были помещены судом под домашний арест. Все опасные растения были изъяты», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Еще один ялтинец попался на выращивании конопли. 32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.
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