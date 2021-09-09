Два крымчанина попались на выращивании 125 кустов конопли

В отношении двоих мужчин, выращивавших коноплю на земельном участке на территории Приветненского сельского поселения, было возбуждено уголовное дело.

Всего правоохранители нашли 125 наркосодержащих растений весом свыше 5,3 кг, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Задержанные признались в содеянном и были помещены судом под домашний арест. Все опасные растения были изъяты», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский суд рассмотрит дело о попытке продажи килограмма марихуаны.

Еще один ялтинец попался на выращивании конопли. 32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.

Полиция задержала троих симферопольцев с «солью». Правоохранители остановили в Симферополе автомобиль для проверки документов и заметили на полу машины сверток с порошком белого цвета.

Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за «закладки» в Керчи. Сотрудники полиции остановили в Керчи жителя одного из регионов России в состоянии алкогольного опьянения.