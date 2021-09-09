Происшествия
Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма
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Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, проводились две спасательные операции в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
«Во вторник в 19.59 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на Верхнем плато горы Чатыр-Даг в районе Тисового ущелья заблудилась группа из семи человек, среди которых четыре ребенка, – говорится в сообщении. – Сотрудники МЧС Крыма получили SMS с точными координатами от заявителя, после этого установили с туристами телефонную связь, порекомендовав им оставаться на месте до прибытия помощи. В течение короткого времени группа была обнаружена и доставлена в село Заречное. В медицинской помощи никто нуждался».
Спасатели установили, что туристы из Москвы решили пойти в поход на гору Чатыр-Даг. Они посетили Верхнее плато и начали спускаться в сторону села Перевальное, однако не учли особенности рельефа и не рассчитали время возвращения. В результате оказались в темноте без источника света. Всего спасательная операция длилась более двух часов.
Вторая спасательная операция прошла в тот же день в Бахчисарайском районе возле села Соколиное. В 18.20 спасателям поступило сообщение, что турист находится на труднопроходимом скальном обрыве и самостоятельно передвигаться не может.
«Пострадавший находился на скальном навесе горы Сююрю-Кая. Поднявшись на гору, спасатели установили с пострадавшим визуальный и голосовой контакт. Мужчина отправился в поход совершенно для этого не подготовленным и не имея представления о местности», – добавили в МЧС.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туриста из Москвы со скального навеса в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Работы проходили в темное время суток и на сложном рельефе. Спасательная операция длилась пять часов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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