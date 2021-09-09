Бейму предъявили обвинение в смертельном ДТП, дело передано в МВД по Крыму

Следователи МВД предъявили водителю автомобиля Lexus LX 570 обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в МВД по Республике Крым.

Авария произошла 31 июля на трассе Симферополь – Евпатория. За рулем внедорожника находился крымский бизнесмен Сергей Бейм, об этом он сам публично сообщил после аварии.

«Уголовное дело изъято из производства следователя Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» и передано следователю следственной части Следственного управления МВД по Республике Крым, – говорится в ответе заместителя министра внутренних дел по Республике Крым, начальника следственного управления Олега Кирилина. – В рамках уголовного дела назначены и проводятся судебные автотехнические экспертизы, установлено лицо, которому предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде».

В ведомстве напомнили, что в отношении водителя Lexus LX 570 было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

«Предварительное следствие по уголовному делу продолжается и будет окончено в срок, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством», – добавили в МВД.

Следствие несколько раз выходило в Киевский районный суд с ходатайством об избрании Бейму меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Суд счел, что в применении подобной меры пресечения нет необходимости и отказал в удовлетворении ходатайств следствия.

«В настоящее время гражданину Б. избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По всем вызовам следователя он являлся. Следователь вышел с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя тем, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия или воспрепятствовать производству по делу. Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Б. отказать», – сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

Государственный обвинитель направил апелляционное представление в Верховный суд Крыма с целью обжалования данного решения. Рассмотрение апелляционного представления состоится 10 сентября, сообщили в суде.

«В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в отношении Сергея Бейма для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующее решение суда обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя», – сообщили в Верховном суде Крыма.

По данным следствия, бизнесмен Сергей Бейм 31 июля в Сакском районе Крыма на принадлежащем ему внедорожнике Lexus объезжал затор по обочине и врезался в автомобиль, в котором находились несколько человек. В результате аварии 67-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, а 11-летний ребенок госпитализирован.

Позже в социальных сетях появилась информация, что бизнесмен оказал финансовую помощь семье погибшей. Однако дочь погибшей в ДТП женщины Светлана Голумбовская опровергла эту информацию. По ее словам, он только помог перевести пострадавшего ребенка в другую больницу и вместо разбитого автомобиля предоставил временно другой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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