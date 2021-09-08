Жителей Коктебеля обезводят на три дня

Курортный поселок Коктебель, который входит в городской округ Феодосия, на три дня останется без водоснабжения.

Об этом сообщил на предприятии «Вода Крыма».

Вода будет отключена с 8 по 10 сентября. Это связано с заменой аварийного участка судакского водовода в районе коктебельских очистных сооружений. Местных жителей попросили запастись водой на этот период и заверили, что будет осуществляться подвоз питьевой воды населению и на объекты социального, культурного и бытового назначения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить Крыму еще 2,3 миллиарда рублей для обеспечения стабильной подачи питьевой воды жителям региона.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе вырубили аллею, высаженную ветеранами. В Севастополе разгорелся нешуточный скандал с вырубкой деревьев, посаженных ветеранами. Что характерно: вырубку начали с легкой руки губернатора Развожаева.

В Симферополе решили восстановить здание Нацбанка Украины. Восстановление спроектированного архитектором Николаем Красновым исторического здания для Центрального банка России в Симферополе обойдется в 1,3 млрд рублей.

Власти Ялты пообещали, что 15 сентября город будет готов к зиме. Ялта будет окончательно готова к предстоящему отопительному сезону к 15 сентября

Власти Ялты ищут протечки воды в районе просадки грунта на улице Красных Партизан. Утечки воды являются наиболее вероятной причиной просадки грунта в районе многоквартирного дома на улице Красных Партизан в Ялте.