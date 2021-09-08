Власть
Жителей Коктебеля обезводят на три дня
Курортный поселок Коктебель, который входит в городской округ Феодосия, на три дня останется без водоснабжения.
Об этом сообщил на предприятии «Вода Крыма».
Вода будет отключена с 8 по 10 сентября. Это связано с заменой аварийного участка судакского водовода в районе коктебельских очистных сооружений. Местных жителей попросили запастись водой на этот период и заверили, что будет осуществляться подвоз питьевой воды населению и на объекты социального, культурного и бытового назначения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить Крыму еще 2,3 миллиарда рублей для обеспечения стабильной подачи питьевой воды жителям региона.
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