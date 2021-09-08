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Происшествия

В Севастополе спасли собаку из технического колодца

Собаку в двухметровом колодце с коммуникационными сетями обнаружила в окрестностях Севастополя инспекция АО «Воентелеком».

«Хотели спуститься и вытащить ее, но было опасение, что собака начнет нервничать и покусает. Поэтому решили позвонить в МЧС, там передали информацию в Центр гражданской защиты, а потом — волонтерам. Приехала девушка, один из нас прыгнул, чтобы поднимать собаку снизу. Остальные со специальной петлей поднимали ее сверху», — рассказал инспектор Воентелекома, обнаруживший собаку во время очередного объезда.

Колодец, в котором очутилась собака, находится в безлюдной части Инкермана, так что плановый визит инспекторов, вероятно, спас ей жизнь. Собака была очень испугана, нервничала, но голод и жажда пересилили страх — она попила и поела то, что принесли ей спасители.

«Провела визуальный осмотр на предмет видимых повреждений — их не было. Судя по состоянию животного, оно находилось там не более двух суток. Собака отпущена в прежнем месте обитания в удовлетворительном состоянии», — говорит Ирина Коробова, руководитель волонтерского «Проекта 911 — Служба спасения животных».

В тексте использованы материалы: Форпост

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