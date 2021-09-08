В Севастополе появится специальный детский аппарат МРТ

В Севастополе на базе городской больницы №5 в рамках программы дооснащения медучреждений строится модуль для размещения аппарата МРТ специально для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. По словам замдиректора департамента капстроительства Игоря Ахмедова, работы по фундаменту строители уже завершили, сейчас собирается каркас модуля.

«Планируем завершить до конца сентября (строительство корпуса – ред. ) и передать помещение под монтаж томографа», - пообещал чиновник.

Как пояснила замглавврача больницы Елена Соколова, аппарат, который планируется установить в модуле, сможет обеспечить большое количество исследований.

Перечень заболеваний, при которых может потребоваться МРТ-исследование, широк: это болезни органов брюшной полости, головного мозга, позвоночника, хрящевой ткани, суставов, нервной системы, кровеносных сосудов, а также любых мягких тканей.

Данный аппарат будет выполнять исследования для всех детских поликлиник Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью. Уровень заболеваемости коронавирусом осенью может снизиться до показателей прошлой зимы.

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Главврачи севастопольских больниц примут пациентов лично. Главные врачи севастопольских больниц № 1 и № 5 начинают практику личных приемов пациентов в поликлиниках, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 6 сентября на территории Крыма зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.