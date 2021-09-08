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Власть

В Севастополе появится специальный детский аппарат МРТ

В Севастополе на базе городской больницы №5 в рамках программы дооснащения медучреждений строится модуль для размещения аппарата МРТ специально для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. По словам замдиректора департамента капстроительства Игоря Ахмедова, работы по фундаменту строители уже завершили, сейчас собирается каркас модуля.

«Планируем завершить до конца сентября (строительство корпуса – ред. ) и передать помещение под монтаж томографа», - пообещал чиновник.

Как пояснила замглавврача больницы Елена Соколова, аппарат, который планируется установить в модуле, сможет обеспечить большое количество исследований.

Перечень заболеваний, при которых может потребоваться МРТ-исследование, широк: это болезни органов брюшной полости, головного мозга, позвоночника, хрящевой ткани, суставов, нервной системы, кровеносных сосудов, а также любых мягких тканей.

Данный аппарат будет выполнять исследования для всех детских поликлиник Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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