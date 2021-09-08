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Коронавирус в Крыму

В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью

11:15 среда, 8 сентября 2021
В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью

фото © pixabay.com

Уровень заболеваемости коронавирусом осенью может снизиться до показателей прошлой зимы.

Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Предугадать очень сложно, но пока мы видим такую же тенденцию, как была зимой: у нас есть определенное количество переболевших людей, у которых выработался иммунитет. Мы наблюдаем такую ситуацию практически по всей Российской Федерации. Уже образовалось какая-то иммунная прослойка», - сказал он.

По его словам, немалую роль в этом сыграла вакцинация.

«Да, мы не выполнили план (по вакцинации - ред.), но с учетом количества переболевших и уже вакцинированных 500 тысяч человек, мы можем говорить, что у нас есть эта прослойка. Но предугадать что-то сложно. Мы весной тоже не могли предугадать, что летом будет третья волна», - подчеркнул Лясковский.

Он также сообщил, что симферопольский роддом №2, который сейчас переведен в режим ковидного госпиталя, вернется к нормальной работе только тогда, когда количество ежесуточных заражений коронавирусом пойдет на спад, особенно в столице Крыма и районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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