Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса ● Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
фото © strana.ua
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 7 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 161 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3965 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 325 человек, выздоровевших за весь период – 62 693 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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