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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

10:04 среда, 8 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

фото © strana.ua

За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 7 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 235 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 161 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3965 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 325 человек, выздоровевших за весь период – 62 693 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

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