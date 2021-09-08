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В Крыму опять попытаются разминировать затопленного у берегов Феодосии теплоход
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Специалисты МЧС приступили к разминированию теплохода «Жан Жорес», затонувшего у берегов Феодосии во время Второй мировой войны.
Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, в этом году к обследованию судна привлечено свыше 40 человек.
«В Феодосийской бухте начались работы по поднятию и уничтожению взрывоопасных предметов с затонувшего в годы Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес». Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС, – говорится в сообщении. – В его состав вошли 44 человека личного состава, семь единиц спецтехики и семь плавсредств, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный катер специального морского отряда ГУ МЧС по Крым КС-951 «Дмитрий Михайлик».
В этом году работы по разминированию продлятся до 15 октября. Планируется, что первые боеприпасы со дна Черного моря поднимут в конце сентября. Работы проводятся на глубине 18 метров. Спасатели уже провели мониторинг состояния теплохода и ведут подготовку для безопасного подъема и уничтожения боеприпасов.
«Особое внимание уделено безопасности судоводителей. В период проведения работ силами Центра ГИМС главного управления будет осуществляться постоянное патрулирование акватории для ограничения захода судов в опасную зону», – уточнили в главке МЧС.
В пресс-службе напомнили, что в минувшем году во время грунторазмывочных работ спасатели нашли останки двух красноармейцев, которых перезахоронили в братской могиле на феодосийском кладбище. Также в прошлом году с теплохода уже подняли и уничтожили более 41 тысячи боеприпасов, среди которых фугасные и осколочные авиационные бомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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