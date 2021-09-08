Происшествия
В Крыму обнародовали статистику по суицидам
В прошлом году в Республике Крым покончили жизнь самоубийством 292 человека, из них 235 – мужчины.
Об этом говорится в пресс-выпуске Крымстата ко Дню предотвращения самоубийств.
«За 2020 год в Республике Крым от самоубийств погибло 292 человека (что составило 0,9% умерших от всех причин) против 312 человек за 2019 год. Среди людей, покончивших жизнь самоубийством в 2020 году в Республике Крым, мужчин в 4,1 раза больше, чем женщин: 235 и 57 соответственно», – уточнили в ведомстве.
За семь месяцев 2021 года в Крыму покончили с собой 168 человек, что на девять человек больше, чем за аналогичный период 2020 года.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждые 40 секунд происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год таким образом уходят из жизни около 800 тысяч человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе спасли собаку из технического колодца. Собаку в двухметровом колодце с коммуникационными сетями обнаружила в окрестностях Севастополя инспекция АО «Воентелеком».
В Севастополе горит подвал многоквартирного дома: людей эвакуируют. В Севастополе на пожаре в многоквартирном жилом доме спасены восемь человек, спасатели проводят эвакуацию жильцов.
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта. Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
В Симферополе мужчина упал в котлован с горячей водой. Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из строительного котлована.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом
Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.