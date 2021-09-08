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Происшествия

В Крыму обнародовали статистику по суицидам

14:08 среда, 8 сентября 2021

В прошлом году в Республике Крым покончили жизнь самоубийством 292 человека, из них 235 – мужчины.

Об этом говорится в пресс-выпуске Крымстата ко Дню предотвращения самоубийств.

«За 2020 год в Республике Крым от самоубийств погибло 292 человека (что составило 0,9% умерших от всех причин) против 312 человек за 2019 год. Среди людей, покончивших жизнь самоубийством в 2020 году в Республике Крым, мужчин в 4,1 раза больше, чем женщин: 235 и 57 соответственно», – уточнили в ведомстве.

За семь месяцев 2021 года в Крыму покончили с собой 168 человек, что на девять человек больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждые 40 секунд происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год таким образом уходят из жизни около 800 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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