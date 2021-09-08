Происшествия
В Алуште мошенники обманули дольщиков на 16 млн рублей
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В Алуште мошенники под видом строительства многоэтажки выманили у дольщиков 1,5 млн рублей и отправились под суд.
Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по РК.
По данным следствия, мошенники учредили строительную фирму, арендовали землю у алуштинского муниципалитета, начали стройку, но не смогли ее завершить, поскольку земельный участок оказался обременен правами третьих лиц.
Кроме того, у фирмы не оказалось достаточного количества сотрудников, спецтехники и собственных денег для строительства. Поняв это, учредители все же решили продавать квартиры в доме, который не предполагали достраивать. Для этого разместили объявление в интернете, поставив цену значительно ниже рыночной.
Вскоре на рекламу откликнулась местная семейная пара.
«Учредители фирмы частями получили от жителя Алушты денежные средства на общую сумму 1 492 000 рублей, однако дом так и не был возведен. Финансами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, причинив гражданину имущественный ущерб на сумму, являющуюся особо крупным размером», - сказано в сообщении.
Позже выяснилось, что таким образом мошенники обманули еще 11 дольщиков на общую сумму в 15 млн рублей, и данное дело уже находится на рассмотрении в суде.
«С целью возмещения ущерба, нанесенного гражданам, следствием наложен арест на имущество и счета фигурантов уголовного дела», - сказано в сообщении.
Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк прокуратура Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое также направлено в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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