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Власть

Улицу Киевскую в Симферополе перекроют на выходные

Движение по улице Киевской в крымской столице ограничат на участке от площади Куйбышева до автовокзала «Центральный».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 21:00 часов 10.09.2021 до 05:00 часов 13.09.2021 на месте проведения работ», — говорится в сообщении.

Движение автобусов №12Б, №15, №27, №41 №49, №54, №60, №63, №65, №88, №95, №96 будет осуществляться по улицам Ленина и Воровского.

Движение троллейбусов №15, № 16 будет осуществляться по проспекту Кирова, улицам Ленина и Воровского. Троллейбусные маршруты №4, №6 будут работать до площади Куйбышева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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