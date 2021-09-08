Происшествия
Туристы ночью заблудились в Большом каньоне
Вчера в 23:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов заблудились в горно-лесной местности Большого каньона в Бахчисарайском районе и не могут самостоятельно спуститься.
Как сообщает ГУ МЧС по Республике Крым, спасатели оперативно установили местонахождение двух туристов и вывели их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели сняли еще одного туриста с горы по Судаком. Крымские спасатели эвакуировали туриста, который сбился с тропы и оказался на сыпучем участке горы Сокол, под Судаком.
В Крыму с горы Ай-Даг сорвался турист. Мужчина во время спуска с горы Аю-Даг к «Артеку» сорвался со сложной скалистой тропы.
Спасатели сняли троих туристов с горы Сокол близ Судака. Трое туристов заблудились на горе Сокол возле Судака.
В Крыму туриста покусал шершень, пришлось звать спасателей. 38-летнего туриста укусил шершень на горе Бойка в Крыму.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом
Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.