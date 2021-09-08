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Происшествия

Туристы ночью заблудились в Большом каньоне

14:42 среда, 8 сентября 2021

Вчера в 23:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов заблудились в горно-лесной местности Большого каньона в Бахчисарайском районе и не могут самостоятельно спуститься.

Как сообщает ГУ МЧС по Республике Крым, спасатели оперативно установили местонахождение двух туристов и вывели их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели сняли еще одного туриста с горы по Судаком. Крымские спасатели эвакуировали туриста, который сбился с тропы и оказался на сыпучем участке горы Сокол, под Судаком.

В Крыму с горы Ай-Даг сорвался турист. Мужчина во время спуска с горы Аю-Даг к «Артеку» сорвался со сложной скалистой тропы.

Спасатели сняли троих туристов с горы Сокол близ Судака. Трое туристов заблудились на горе Сокол возле Судака.

В Крыму туриста покусал шершень, пришлось звать спасателей. 38-летнего туриста укусил шершень на горе Бойка в Крыму.

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