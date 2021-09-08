Туристы ночью заблудились в Большом каньоне

Вчера в 23:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что двое туристов заблудились в горно-лесной местности Большого каньона в Бахчисарайском районе и не могут самостоятельно спуститься.

Как сообщает ГУ МЧС по Республике Крым, спасатели оперативно установили местонахождение двух туристов и вывели их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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