Силовики обходят дома крымчан, которых задерживали у здания ФСБ

В Крыму силовики обходят дома крымчан, которых задерживали 4 сентября у здания управления ФСБ России в Симферополе.

Как сообщает объединение «Крымская солидарность», в пгт Нижнегорский силовики пришли к их корреспонденту Айдеру Кадырову. Но он отказался разговаривать с ними. Тогда Кадырову выписали повестку о вызове в полицию для «дачи объяснений».

Ранее Кадыров фигурировал в списке задержанных 4 сентября у здания ФСБ в Крыму.

Силовики публично не сообщают о проведении обходов домов крымчан.

3-4 сентября в Крыму силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. 6 сентября в Крыму арестовали четырех задержанных. Так, на 60 суток арестовали братьев Азиза и Асана Ахтемовых, отцу задержанного Азиза Ахтемова Эскендеру дали 10 суток. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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