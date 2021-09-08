Власть
Силовики обходят дома крымчан, которых задерживали у здания ФСБ
В Крыму силовики обходят дома крымчан, которых задерживали 4 сентября у здания управления ФСБ России в Симферополе.
Как сообщает объединение «Крымская солидарность», в пгт Нижнегорский силовики пришли к их корреспонденту Айдеру Кадырову. Но он отказался разговаривать с ними. Тогда Кадырову выписали повестку о вызове в полицию для «дачи объяснений».
Ранее Кадыров фигурировал в списке задержанных 4 сентября у здания ФСБ в Крыму.
Силовики публично не сообщают о проведении обходов домов крымчан.
3-4 сентября в Крыму силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. 6 сентября в Крыму арестовали четырех задержанных. Так, на 60 суток арестовали братьев Азиза и Асана Ахтемовых, отцу задержанного Азиза Ахтемова Эскендеру дали 10 суток. Еще один сын Эскендера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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