Россиян будут жестко наказывать за подглядывание в окна

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Подглядывание в окна квартир и жилых домов может быть расценено как незаконный сбор сведений о частной жизни граждан без их согласия, в этом случае самым любопытным может грозить крупный штраф или даже лишение свободы.

Об этом рассказал юрист компании Intellect Михаил Хохолков, пишет РИА Новости.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — цитирует ресурс эксперта.

По его словам, соответствующие санкции регламентирует законодательство РФ, запрещающее вторжение в «частную жизнь» граждан, а также распространение сведений о ней.

Юрист отметил, что речь идет о случаях систематического подглядывания, а также констатировал, что доказать такие случаи достаточно трудно, но возможно: лучше всего для этого устроить «ответное наблюдение» и фиксировать происходящее на камеру.

Тем, кто хочет избавиться от посторонних глаз, Хохолков посоветовал купить плотные шторы или жалюзи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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