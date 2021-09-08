Власть
Россиян будут жестко наказывать за подглядывание в окна
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Подглядывание в окна квартир и жилых домов может быть расценено как незаконный сбор сведений о частной жизни граждан без их согласия, в этом случае самым любопытным может грозить крупный штраф или даже лишение свободы.
Об этом рассказал юрист компании Intellect Михаил Хохолков, пишет РИА Новости.
«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — цитирует ресурс эксперта.
По его словам, соответствующие санкции регламентирует законодательство РФ, запрещающее вторжение в «частную жизнь» граждан, а также распространение сведений о ней.
Юрист отметил, что речь идет о случаях систематического подглядывания, а также констатировал, что доказать такие случаи достаточно трудно, но возможно: лучше всего для этого устроить «ответное наблюдение» и фиксировать происходящее на камеру.
Тем, кто хочет избавиться от посторонних глаз, Хохолков посоветовал купить плотные шторы или жалюзи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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