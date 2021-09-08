Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +23
море +23

Власть

Россиян будут жестко наказывать за подглядывание в окна

12:41 среда, 8 сентября 2021
Россиян будут жестко наказывать за подглядывание в окна

фото © best-wallpaper.net

Подглядывание в окна квартир и жилых домов может быть расценено как незаконный сбор сведений о частной жизни граждан без их согласия, в этом случае самым любопытным может грозить крупный штраф или даже лишение свободы.

Об этом рассказал юрист компании Intellect Михаил Хохолков, пишет РИА Новости.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — цитирует ресурс эксперта.

По его словам, соответствующие санкции регламентирует законодательство РФ, запрещающее вторжение в «частную жизнь» граждан, а также распространение сведений о ней.

Юрист отметил, что речь идет о случаях систематического подглядывания, а также констатировал, что доказать такие случаи достаточно трудно, но возможно: лучше всего для этого устроить «ответное наблюдение» и фиксировать происходящее на камеру.

Тем, кто хочет избавиться от посторонних глаз, Хохолков посоветовал купить плотные шторы или жалюзи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Передумали: власти решили все-таки уголовно преследовать севастопольских подростков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не согласился с решением закрыть дело о вандализме подростков в Севастополе.

Прикурившие от Вечного огня в Севастополе подростки отделались штрафом. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении подростков, которые осквернили мемориальный комплекс, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны 1917—1922, прикурив от него сигареты.

В Феодосии судебный пристав попалась на помощи сожителю. Как установил суд, судебный пристав превысила служебные полномочия, когда попыталась освободить своего сожителя от обязанностей снести пристройку к квартире.

ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии в Крыму. Взрыв на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное организовала украинская разведка, утверждают в ФСБ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 8 сентября

Какой сегодня праздник 8 сентября фото

Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курорт
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом

Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом

Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.

Власть
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»

Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»

«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации