Санкции
Развитие сюжета: Лукашенко заявил, что заговорил о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева ● Российские компании отказываются работать с севастопольцами ● Зеленский ввел санкции против организаций, связанных с Крымом ● Продление экономических санкций ЕС из-за Крыма ожидается 12 июля ● Россиянам перестанут с 1 августа выдавать визы в США
Российский офицер и жительница Крыма: президент Зеленский ввел в действие новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны, вводящие новые санкции в отношении ряда физических лиц, среди которых – кадровый российский военный и жительница Крыма.
Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента Украины.
Согласно данным документам, санкции вводятся на три года в отношении подполковника Ивана Кузнецова. В решении СНБО, которое подкреплено к указу, сообщается, что мужчина родился в 1975 году и является кадровым военным Вооруженных сил России. С марта по ноябрь 2015 года он был советником командира батальона 2-го МСБ, принимал участие в боевых действиях в Сирии.
Во втором указе сказано, что санкции вводятся также против крымчанки Ольги Калининой. Из документа следует, что женщина родилась и проживает в настоящее время в Крыму.
Как пишет издание «Украинская правда», «женщина с такой фамилией помогала проводить российские выборы на полуострове после его аннексии». В издании также отмечают, что персональные данные по обоим лицам в решение СНБО были ранее указаны с ошибками.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором». «Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.
«Много проблем»: премьер Крыма о ситуации в Керчи. Крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам визита в пострадавшую от наводнений Керчь заявил, что в городе остается много проблем.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме. Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
Аксенов наказал нескольких крымских мэров. Главы администраций Симферополя, Джанкоя, Симферопольского и Джанкойского районов получат выговоры за срыв сроков благоустройства в населенных пунктах.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На Южном берегу Крыма могут исчезнуть благоустроенные пляжи
Буквально через пять лет крымские искусственные пляжи могут окончательно разрушиться.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.