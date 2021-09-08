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Санкции

Российский офицер и жительница Крыма: президент Зеленский ввел в действие новые санкции

15:27 среда, 8 сентября 2021

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны, вводящие новые санкции в отношении ряда физических лиц, среди которых – кадровый российский военный и жительница Крыма.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента Украины.

Согласно данным документам, санкции вводятся на три года в отношении подполковника Ивана Кузнецова. В решении СНБО, которое подкреплено к указу, сообщается, что мужчина родился в 1975 году и является кадровым военным Вооруженных сил России. С марта по ноябрь 2015 года он был советником командира батальона 2-го МСБ, принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Во втором указе сказано, что санкции вводятся также против крымчанки Ольги Калининой. Из документа следует, что женщина родилась и проживает в настоящее время в Крыму.

Как пишет издание «Украинская правда», «женщина с такой фамилией помогала проводить российские выборы на полуострове после его аннексии». В издании также отмечают, что персональные данные по обоим лицам в решение СНБО были ранее указаны с ошибками.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины.

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