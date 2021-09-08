Происшествия
Рецидивист угнал машину в Керчи
В полицию Керчи с заявлением об угоне авто обратился местный житель.
Как выяснилась накануне вечером заявитель припарковал автомобиль возле дома и забыл его запереть, а утром его уже не было на месте, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По горячим следам правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя, который признался в угоне, рассказав, что чужую машину он взял покататься.
Теперь в отношении угонщика возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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