Рецидивист угнал машину в Керчи

В полицию Керчи с заявлением об угоне авто обратился местный житель.

Как выяснилась накануне вечером заявитель припарковал автомобиль возле дома и забыл его запереть, а утром его уже не было на месте, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По горячим следам правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя, который признался в угоне, рассказав, что чужую машину он взял покататься.

Теперь в отношении угонщика возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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