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Происшествия

Ранее судимый севастополец обокрал собственную мать

Севастопольские полицейские задержали в Балаклаве 32-летнего ранее судимого мужчину, который украл у собственной матери ювелирные изделия и технику на сумму в 85 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МВД.

По данным ведомства, 56-летняя женщина находилась на работе, когда ей нанес визит ранее судимый сын.

«Воспользовавшись отсутствием матери, он тайком похитил ее золотые украшения и два электромикрофона, а затем скрылся. Украденное имущество злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Обнаружив пропажу, потерпевшая заподозрила в краже сына и обратилась в полицию», - рассказали в ведомстве. Оперативники быстро установили подозреваемого и задержали его.

Возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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