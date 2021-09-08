Ранее судимый севастополец обокрал собственную мать

Севастопольские полицейские задержали в Балаклаве 32-летнего ранее судимого мужчину, который украл у собственной матери ювелирные изделия и технику на сумму в 85 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МВД.

По данным ведомства, 56-летняя женщина находилась на работе, когда ей нанес визит ранее судимый сын.

«Воспользовавшись отсутствием матери, он тайком похитил ее золотые украшения и два электромикрофона, а затем скрылся. Украденное имущество злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Обнаружив пропажу, потерпевшая заподозрила в краже сына и обратилась в полицию», - рассказали в ведомстве. Оперативники быстро установили подозреваемого и задержали его.

Возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двоих крымчан задержали за оплату еды фальшивыми деньгами. Правоохранители задержали двоих крымчан, которые оплатили доставку еды поддельными 5-тысячными купюрами.

В Инкермане мужчина обчистил семью своей девушки на 222 тысячи рублей. Севастопольские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который попался на краже инструмента и ювелирных изделий у своего потенциального тестя.

Таблеточные аферисты «обувают» севастопольцев на деньги. Почтовые ящики жителей Севастополя заполонили бесплатные газеты «Крымская здравница» с советами по поддержанию и улучшению здоровья.

Серия ночных краж в Севастополе: вором оказался подросток. В Севастополе задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в серии ночных краж из магазинов и спортклуба, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.