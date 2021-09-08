Пункт назначения по-крымски: слетевший с авто груз спровоцировал ДТП

Один человек получил травмы в результате аварии на автодороге Симферополь-Джанкой, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла в среду днем в Симферопольском районе.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW X3, движущимся в попутном направлении. BMW остановился перед внезапно возникшим препятствием – вагончиком, которыи? отцепился от платформы манипулятора Volvo. В результате ДТП травмирован пассажир «ВАЗа», - рассказали в ведомстве. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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