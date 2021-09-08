Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +20
море +23

Происшествия

Пункт назначения по-крымски: слетевший с авто груз спровоцировал ДТП

16:14 среда, 8 сентября 2021

Один человек получил травмы в результате аварии на автодороге Симферополь-Джанкой, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла в среду днем в Симферопольском районе.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW X3, движущимся в попутном направлении. BMW остановился перед внезапно возникшим препятствием – вагончиком, которыи? отцепился от платформы манипулятора Volvo. В результате ДТП травмирован пассажир «ВАЗа», - рассказали в ведомстве. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автобус со студентами, ехавшими на фестиваль в Крым, попал в ДТП. Сегодня утром в Краснодарском крае произошла авария. Автобус со студентами из Ставропольского края врезался в фуру и вылетел в кювет.

В Севастополе спасли собаку из технического колодца. Собаку в двухметровом колодце с коммуникационными сетями обнаружила в окрестностях Севастополя инспекция АО «Воентелеком».

В Севастополе горит подвал многоквартирного дома: людей эвакуируют. В Севастополе на пожаре в многоквартирном жилом доме спасены восемь человек, спасатели проводят эвакуацию жильцов.

Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта. Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 8 сентября

Какой сегодня праздник 8 сентября фото

Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
На Южном берегу Крыма могут исчезнуть благоустроенные пляжи

На Южном берегу Крыма могут исчезнуть благоустроенные пляжи

Буквально через пять лет крымские искусственные пляжи могут окончательно разрушиться.

Власть
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»

Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»

«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации