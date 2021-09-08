Происшествия
Появились новые способы облапошивания крымчан мошенниками
фото © pixabay.com
В Крыму выявлены новые способы мошенничества, направленные на выманивание денег у граждан.
Об этом в эфире «Спутник в Крыму» сообщила представитель регионального главка МВД Наталья Кашкарова.
Один из методов связан с созданием копий популярных транспортных приложений. Жертва, думая, что имеет дело с оригинальным приложением, переводит предоплату за поездку, но перевозчик к ней так и не приезжает.
В целом количество случаев дистанционного мошенничества на полуострове постоянно увеличивается. К нему относятся не только звонки по телефону, но и сайты бесплатных объявлений. Нередко, продавцами на таких ресурсах оказываются злоумышленники, которые убеждают жертву перечислить предоплату или полную стоимость товара, после чего с ними пропадает связь.
Также создаются сайты-однодневки, целью которых является лишь заработок на невнимательных и доверчивых людях. Если сайт не имеет юридического адреса, контактов и данных учредителей, то на нем не следует совершать покупки, так как высока вероятность потери средств.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рецидивист угнал машину в Керчи. В полицию Керчи с заявлением об угоне авто обратился местный житель.
Двоих крымчан задержали за оплату еды фальшивыми деньгами. Правоохранители задержали двоих крымчан, которые оплатили доставку еды поддельными 5-тысячными купюрами.
В Инкермане мужчина обчистил семью своей девушки на 222 тысячи рублей. Севастопольские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который попался на краже инструмента и ювелирных изделий у своего потенциального тестя.
Таблеточные аферисты «обувают» севастопольцев на деньги. Почтовые ящики жителей Севастополя заполонили бесплатные газеты «Крымская здравница» с советами по поддержанию и улучшению здоровья.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом
Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.