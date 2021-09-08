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Появились новые способы облапошивания крымчан мошенниками

15:00 среда, 8 сентября 2021
Появились новые способы облапошивания крымчан мошенниками

фото © pixabay.com

В Крыму выявлены новые способы мошенничества, направленные на выманивание денег у граждан.

Об этом в эфире «Спутник в Крыму» сообщила представитель регионального главка МВД Наталья Кашкарова.

Один из методов связан с созданием копий популярных транспортных приложений. Жертва, думая, что имеет дело с оригинальным приложением, переводит предоплату за поездку, но перевозчик к ней так и не приезжает.

В целом количество случаев дистанционного мошенничества на полуострове постоянно увеличивается. К нему относятся не только звонки по телефону, но и сайты бесплатных объявлений. Нередко, продавцами на таких ресурсах оказываются злоумышленники, которые убеждают жертву перечислить предоплату или полную стоимость товара, после чего с ними пропадает связь.

Также создаются сайты-однодневки, целью которых является лишь заработок на невнимательных и доверчивых людях. Если сайт не имеет юридического адреса, контактов и данных учредителей, то на нем не следует совершать покупки, так как высока вероятность потери средств.

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