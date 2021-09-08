Власть
Передумали: власти решили все-таки уголовно преследовать севастопольских подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не согласился с решением закрыть дело о вандализме подростков в Севастополе.
Он поручил передать все материалы в центральный аппарат ведомства для завершения расследования и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сегодня следователи Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю направили в севастопольский суд ходатайство о прекращении дела в отношении трех подростков, прикуривших от Вечного огня на мемориале в Севастополе, посвященном окончанию Гражданской войны.
По информации управления СК, подростки признали вину во время следствия, извинились и в дополнение выполнили уборку территории мемориала. Следствие настаивало на назначении в отношении них судебного штрафа.
Инцидент произошел в конце августа. Нарушителями оказались двое студентов колледжа и один ученик 11 класса местной школы, всем им по 16 лет. МВД опубликовало видео с их извинениями, однако Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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