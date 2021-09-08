Новый автобусный маршрут появился в Симферополе

Новый автобусный маршрут запустили в Симферополе.

Он будет курсировать между остановками «Неаполь Скифский» и «площадь Амет-Хана Султана», сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

«В рамках исполнения поручения главы республики во взаимодействии с депутатским корпусом Симферопольского городского совета организована работа автобусного маршрута №93. На маршруте в настоящее время работает два комфортабельных автобуса средней вместимости предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус». Интервал движения составляет 20-25 минут», – цитирует Волкову пресс-служба администрации города.

Пока, по ее словам, маршрут работает в тестовом режиме, ведется мониторинг пассажиропотока.

Волкова добавила, что жители микрорайона Неаполь Скифский могут обращаться в управление транспорта и связи городской администрации с предложениями и пожеланиями, которые будут учитываться в планировании работы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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