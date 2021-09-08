Не хватило денег: в стадион «Авангард» в Ялте вложат еще 137 млн рублей

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Еще более 137,3 миллиона рублей потратят в Крыму на Ялтинский стадион «Авангард»: эти средства пойдут на технологическое оснащение объекта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

Документ подтверждает заключение контракта на «поставку технологического оборудования для оснащения объекта». Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Поставщиком оборудования назначена ООО «Теплостройсервис».

Согласно данным единого госреестра юрлиц компания зарегистрирована в 2003 году в Москве. По данным портала госзакупок, фирма регулярно выполняет строительные контракты на территории полуострова. Среди последних ее контрактов – реконструкция стадиона «Горняк» и строительство детсада в Севастополе, реконструкция детского сада в Феодосии и строительство корпусов для школы в Кировском районе Республики Крым.

Стадион «Авангард» в Ялте реконструируется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Проект его реконструкции был разработан еще в конце 2016 года, но контракт на выполнение работ удалось заключить только в конце 2019 года – тогда же подрядчик и приступил к реконструкции. Завершить объект изначально планировалось до конца 2021 года. В августе подрядчик пообещал закончить все работы к марту 2021 года , однако позже выяснилось, что к концу 2020 года фирма не успевает освоить положенные 380 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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