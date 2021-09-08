Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +22
море +23

Власть

Не хватило денег: в стадион «Авангард» в Ялте вложат еще 137 млн рублей

Не хватило денег: в стадион «Авангард» в Ялте вложат еще 137 млн рублей

фото © пресс-служба администрации Ялты

Еще более 137,3 миллиона рублей потратят в Крыму на Ялтинский стадион «Авангард»: эти средства пойдут на технологическое оснащение объекта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.

Документ подтверждает заключение контракта на «поставку технологического оборудования для оснащения объекта». Работы должны быть завершены до конца 2021 года. Поставщиком оборудования назначена ООО «Теплостройсервис».

Согласно данным единого госреестра юрлиц компания зарегистрирована в 2003 году в Москве. По данным портала госзакупок, фирма регулярно выполняет строительные контракты на территории полуострова. Среди последних ее контрактов – реконструкция стадиона «Горняк» и строительство детсада в Севастополе, реконструкция детского сада в Феодосии и строительство корпусов для школы в Кировском районе Республики Крым.

Стадион «Авангард» в Ялте реконструируется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Проект его реконструкции был разработан еще в конце 2016 года, но контракт на выполнение работ удалось заключить только в конце 2019 года – тогда же подрядчик и приступил к реконструкции. Завершить объект изначально планировалось до конца 2021 года. В августе подрядчик пообещал закончить все работы к марту 2021 года , однако позже выяснилось, что к концу 2020 года фирма не успевает освоить положенные 380 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бездонная бочка: Крыма пообещали еще 8 млрд на дороги. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму дополнительно 8 млрд рублей на ремонт дорог.

Крым потратит огромные деньги на выравнивание дорог. Крым получит дополнительные средства на восстановление грунтовых дорог.

В Крыму дорожные рабочие на разметке сделали четыре ошибки в слове «дети». Курьезный случай произошел в Севастополе во время нанесения разметки на одной из отремонтированных дорог.

Крупными недостроенными объектами в Севастополе займется федеральная компания. Подведомственное учреждение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации займется несколькими проблемными объектами в нашем городе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса

За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 8 сентября

Какой сегодня праздник 8 сентября фото

Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курорт
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом

Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом

Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.

Происшествия
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта

Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации