На Южном берегу Крыма могут исчезнуть благоустроенные пляжи

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Буквально через пять лет крымские искусственные пляжи могут окончательно разрушиться.

Такое мнение высказал доцент кафедры туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев, пишет КП-Крым.

Если не предпринять срочных мер, то благоустроенное побережье Крыма останется лишь в воспоминаниях, сетует ученый.

«Если не проведем экспертизу и реконструкцию берегоукрепительных сооружений, построенных в 70-х годах, мы начнем терять пляжи Южнобережья очень быстро. На это может уйти буквально пять лет», — предупредил эксперт.

Вахрушев предлагает создать рабочую группу, которая сможет оценить состояние берегоукрепительных сооружений — бун, брем, набережных. После чего можно будет определить план спасения.

По информации Игоря Вахрушева, берегоукрепительные конструкции в Крыму начали возводить с 1974-го по 1980 год, а их нормативный срок службы составляет 25 лет. Уже сейчас около 60% искусственных пляжей размыты до бетонного основания подпорной стенки.

Это прежде всего касается пляжей Большой Ялты, где восстановление берегоукрепительных сооружений не ведется со времени сильного шторма 1992 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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