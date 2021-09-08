Происшествия
На диком пляже Инжир в Балаклаве спасли еще одного туриста
Специалисты Центра гражданской защиты Севастополя спасли из дикого места отдыха женщину, сообщили в ЦГЗ.
«На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, получившей травму ноги в урочище Инжир Балаклавского района», – отмечается в сообщении.
К месту происшествия по суше и морю выдвинулись дежурные смены спасателей.
Прибывшие на автомобиле и катере ПСП «Балаклава» специалисты обнаружили женщину, которая получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Ей оказали первую помощь, эвакуировали в безопасное место и передали медикам. Операция продлилась почти два часа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Еще двоих спасли за выходные на пляжах Севастополя. Спасатели Центра гражданской защиты на минувших выходных спасли выпавшего с борта яхты в воду мужчину и оказали помощь женщине на берегу, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.
В Севастополе за день спасли шестерых пострадавших на пляжах и в море. Спасатели Центра гражданской защиты за один день спасли троих терпящих бедствие на прогулочном судне, двоих с травмами и одного унесенного в море, сообщили в отделе оперативной информации ЦГЗ.
Женщину спасли на диком пляже в Севастополе. Спасатели Центра гражданской защиты (ЦГЗ) оказали помощь отдыхающей, которая получила травму на диком пляже, сообщили в отделе оперативной информации ведомства.
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