Мир может не признать выборы в Госдуму России из-за Крыма

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Инициатором этого процесса стала Верховная Рада Украины.

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и парламентам иностранных государств с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму России из-за организации голосования в Крыму и Севастополе, а также в связи с привлечением к голосованию получивших паспорта РФ жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Соответствующее постановление принято на внеочередной сессии украинского парламента в среду.

Как отмечается в заявлении, «проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Украины является незаконным, а, следовательно, делает невозможным признание их результатов».

«Верховная рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, иностранным парламентам и правительствам и призывает не признавать легитимность выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года и ее дальнейших решений в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины», – говорится в документе.

Также депутаты ВРУ призвали международное сообщество «применить санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Госдуму».

Постановление о принятии обращения к международному сообществу поддержали 318 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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