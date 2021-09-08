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Курортный сезон

Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю

16:18 среда, 8 сентября 2021
Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю

фото © Новости Крыма

Прогнозный показатель туристического потока в 8 миллионов человек Крым может достичь уже в октябре.

Такое мнение высказал доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

— Еще в марте прогнозировали, что в этом году мы выйдем на показатель 8 миллионов и даже больше, — отметил он. — Сейчас мы идем такими темпами, что к октябрю эту цифру можем достигнуть.

При этом емкость ландшафтов и инфраструктуры курортного Крыма до конца не посчитана, без чего невозможно решить задачу принимать ежегодно 10 миллионов туристов, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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