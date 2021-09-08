Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок ● Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы ● Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка ● Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов ● Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено»
Крым может принять 8 млн туристов уже к октябрю
фото © Новости Крыма
Прогнозный показатель туристического потока в 8 миллионов человек Крым может достичь уже в октябре.
Такое мнение высказал доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
— Еще в марте прогнозировали, что в этом году мы выйдем на показатель 8 миллионов и даже больше, — отметил он. — Сейчас мы идем такими темпами, что к октябрю эту цифру можем достигнуть.
При этом емкость ландшафтов и инфраструктуры курортного Крыма до конца не посчитана, без чего невозможно решить задачу принимать ежегодно 10 миллионов туристов, — передает КП-Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристы оставили на память крымчанам море окурков и неприятный осадок. Жителей Крыма бесят соотечественники, приезжающие отдохнуть на полуостров.
В Крыму отмечается острый дефицит кадров в турбизнесе. В Крыму отмечается острый дефицит кадров в туристической сфере.
Будет дорого: высокий сезон 2022 исключили из программы кешбэка. Россияне не смогут воспользоваться программой кешбэка в период высокого сезона 2022 год - с июня по сентябрь, а также в период новогодних праздников.
Прокуратура заинтересовалась состоянием пляжей в Керчи и Судаке. Прокуратура Крыма усмотрела в содержании пляжей в Керчи и Судаке нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На Южном берегу Крыма могут исчезнуть благоустроенные пляжи
Буквально через пять лет крымские искусственные пляжи могут окончательно разрушиться.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Аксенов думает, что «Украине не удастся запугать крымчан террором»
«Взрыв газопровода в селе Перевальное является очередной попыткой украинских властей путем террора запугать крымчан, но подобная тактика не сработает, поскольку крымские правоохранители способны предотвратить террористическую угрозу», считает Аксенов.