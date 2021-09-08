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Власть

Керчь превратилась в город мертвых. Пока фонтанов

Керчь превратилась в город мертвых. Пока фонтанов

фото © vk.com/kerchnovosti

Из 9 городских фонтанов в Керчи работают всего два, а другие находятся в плачевном состоянии.

Об этом сообщает группа «Новости Керчь» во «ВКонтакте».

Авторы поста проверили все фонтаны в городе, не считая тех, что находятся на территории кафе или санаториев. Оказалось, что фонтан у театра Пушкина неисправен уже месяц, вода заливает тротуар, поэтому его просто отключили. Танцующий фонтан возле дворца детского творчества дисинхронизирован, а второй, находящийся неподалеку, весной так и не включили. Много лет не функционируют заброшенные фонтаны у ДК «Корабел» и городской администрации. Не ожили и недавно построенные фонтаны на бульваре Пионеров.

«Знаменитый сухой фонтан выглядит плачевно: проваливается плитка, забиты форсунки, расстроена программа синхронности ярусов с водой, не играет музыка. А ведь еще прошлым летом он радовал керчан и гостей города, собирая вокруг себя ежедневный аншлаг», - сетуют горожане.

В администрации Керчи заверили, что за все фонтаны в городе будет отвечать определенная эксплуатирующая организация. Сейчас договоренности с ней находятся на стадии обсуждения.

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