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Бизнес

Какие профессии в Крыму оплачиваются выше всего

17:26 среда, 8 сентября 2021
Какие профессии в Крыму оплачиваются выше всего

фото © foter.com

Самая высокая зарплата в Крыму у тех, кто задействован в сфере финансов, страхования и добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщила Крымская служба статистики.

Специалисты указанных направлений получают почти в два раза больше среднего показателя по экономике республики. Далее следуют работники по производству одежды, административной деятельности и сопутствующих услуг, полиграфии и копировании носителей информации. Их заработная плата на 70% выше среднереспубликанского уровня.

Крымстат отметил, что средняя начисленная зарплата в первом полугодии в Крыму составила 36 679 рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, в каких регионах России люди получают самую высокую зарплату, а в каких уровень заработка оставляет желать лучшего.

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