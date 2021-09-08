Бизнес
Какие профессии в Крыму оплачиваются выше всего
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Самая высокая зарплата в Крыму у тех, кто задействован в сфере финансов, страхования и добычи полезных ископаемых.
Об этом сообщила Крымская служба статистики.
Специалисты указанных направлений получают почти в два раза больше среднего показателя по экономике республики. Далее следуют работники по производству одежды, административной деятельности и сопутствующих услуг, полиграфии и копировании носителей информации. Их заработная плата на 70% выше среднереспубликанского уровня.
Крымстат отметил, что средняя начисленная зарплата в первом полугодии в Крыму составила 36 679 рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее стало известно, в каких регионах России люди получают самую высокую зарплату, а в каких уровень заработка оставляет желать лучшего.
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