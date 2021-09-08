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Власть

«Херсонес Таврический» опроверг слухи о загрязнении моря возле музея-заповедника

«Херсонес Таврический» опроверг слухи о загрязнении моря возле музея-заповедника

фото © crimea-kurort.com

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» загрязняет Карантинную бухту Севастополя, сливая туда канализационные отходы.

В пресс-службе «Херсонеса Таврического» заявили, что в бухту не производятся никакие сбросы.

«Слив воды, который вызвал обеспокоенность горожан, является результатом работы ливневой канализации, которая была возведена еще в советское время. Дождевые осадки и утечки проходят через площадь 50-летия СССР, а затем попадают на территорию воинских частей, автобата, а также Херсонеса Таврического», — говорится в сообщении музея-заповедника.

Уточняется, что указанные «нечистоты» не имеют характерного запаха и цвета. Возможно, происходит выброс грунтовых вод, которые не несут опасности для экологии и жителей города.

Тем не менее, в ближайшее время сотрудники Водоканала проведут расследование и найдут источник утечки воды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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«Херсонес Таврический» опроверг слухи о загрязнении моря возле музея-заповедника

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