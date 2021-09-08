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«Херсонес Таврический» опроверг слухи о загрязнении моря возле музея-заповедника
фото © crimea-kurort.com
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» загрязняет Карантинную бухту Севастополя, сливая туда канализационные отходы.
В пресс-службе «Херсонеса Таврического» заявили, что в бухту не производятся никакие сбросы.
«Слив воды, который вызвал обеспокоенность горожан, является результатом работы ливневой канализации, которая была возведена еще в советское время. Дождевые осадки и утечки проходят через площадь 50-летия СССР, а затем попадают на территорию воинских частей, автобата, а также Херсонеса Таврического», — говорится в сообщении музея-заповедника.
Уточняется, что указанные «нечистоты» не имеют характерного запаха и цвета. Возможно, происходит выброс грунтовых вод, которые не несут опасности для экологии и жителей города.
Тем не менее, в ближайшее время сотрудники Водоканала проведут расследование и найдут источник утечки воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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«Херсонес Таврический» опроверг слухи о загрязнении моря возле музея-заповедника
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» загрязняет Карантинную бухту Севастополя, сливая туда канализационные отходы.
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