Главврачи севастопольских больниц примут пациентов лично

Главные врачи севастопольских больниц № 1 и № 5 начинают практику личных приемов пациентов в поликлиниках, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

По задумке, это новшество призвано облегчить жизнь пациентов, которым теперь не придется ехать через весь город, чтобы попасть к главному врачу.

Теперь главные врачи самых крупных больниц Севастополя будут в личном общении помогать пациентам разобраться в самых сложных случаях, а также помогут принять правильное решение при лечении того или иного заболевания.

Уже сегодня график личных приемов главных врачей доступен по ссылке.

Кроме того, во всех государственных медицинских учреждениях Севастополя вводится единый день приема. Отныне главные врачи будут принимать граждан по личным вопросам еженедельно по средам с 16:00 до 18:00.

В это же время, также по средам, личный прием будет проводить и директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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