Власть
Глава МЧС России Евгений погиб на учениях
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при выполнении служебного долга во время учений, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.
«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», – цитирует агентство сообщение МЧС России.
Подробности гибели министра в своем Telegram-канале раскрыла главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян.
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала она.
Накануне в Дудинке Красноярского края Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. В учениях задействовано 6 тыс специалистов, которые отрабатывают в арктических условиях, на воде и земле 12 сценариев ликвидации возможных ЧС и решают почти 100 опытно-исследовательских задач. Кроме специалистов из России в учениях принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран.
Евгений Зиничев родился в 1966 году. Проходил срочную службу на Северном флоте, а с 1987 по 2015 год служил в органах государственной безопасности – КГБ и ФСБ. Его назначили на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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