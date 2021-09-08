Глава МЧС России Евгений погиб на учениях

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при выполнении служебного долга во время учений, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев», – цитирует агентство сообщение МЧС России.

Подробности гибели министра в своем Telegram-канале раскрыла главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала она.

Накануне в Дудинке Красноярского края Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. В учениях задействовано 6 тыс специалистов, которые отрабатывают в арктических условиях, на воде и земле 12 сценариев ликвидации возможных ЧС и решают почти 100 опытно-исследовательских задач. Кроме специалистов из России в учениях принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран.

Евгений Зиничев родился в 1966 году. Проходил срочную службу на Северном флоте, а с 1987 по 2015 год служил в органах государственной безопасности – КГБ и ФСБ. Его назначили на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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