Происшествия
Двоих крымчан задержали за оплату еды фальшивыми деньгами
Правоохранители задержали двоих крымчан, которые оплатили доставку еды поддельными 5-тысячными купюрами.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Поддельные купюры молодые люди заказали через интернет и забрали их из тайника в лесу. Злоумышленники расплачивались фальшивками за курьерскую доставку еды и других товаров.
«При обыске по местам проживания граждан были найдены и изъяты мобильные телефоны, в которых содержалась информация, подтверждающая приобретение поддельных банкнот, а также оформления заказов для дальнейшего их сбыта», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, всего правоохранителям удалось установить 5 фактов сбыта фальшивых банкнот.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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