Автобус со студентами, ехавшими на фестиваль в Крым, попал в ДТП

Сегодня утром в Краснодарском крае произошла авария. Автобус со студентами из Ставропольского края врезался в фуру и вылетел в кювет.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета ехали на фестиваль в Судак.

Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщает, что пострадали девять человек, четверо из них находятся в больнице. Водитель автобуса получил тяжелые травмы.

Среди пассажиров травмы средней и легкой степени получили двое парней 20 и 21 года, а также 19-летняя девушка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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