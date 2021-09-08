Происшествия
Автобус со студентами, ехавшими на фестиваль в Крым, попал в ДТП
Сегодня утром в Краснодарском крае произошла авария. Автобус со студентами из Ставропольского края врезался в фуру и вылетел в кювет.
Студенты Северо-Кавказского федерального университета ехали на фестиваль в Судак.
Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщает, что пострадали девять человек, четверо из них находятся в больнице. Водитель автобуса получил тяжелые травмы.
Среди пассажиров травмы средней и легкой степени получили двое парней 20 и 21 года, а также 19-летняя девушка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе горит подвал многоквартирного дома: людей эвакуируют. В Севастополе на пожаре в многоквартирном жилом доме спасены восемь человек, спасатели проводят эвакуацию жильцов.
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта. Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.
В Симферополе мужчина упал в котлован с горячей водой. Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из строительного котлована.
В Севастополе автомобиль снес забор и пешехода. Утро понедельника в Севастополе началось с дорожно-транспортного происшествия.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
За 7 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 8 сентября фото
Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер посетил столовую в Крыму и очутился в прошлом
Известный тревел-блогер на отдыхе в Евпатории зашел в так называемую советскую столовую и действительно как будто вернулся в СССР.
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
5 сентября
Час под землей: в Крыму строитель чудом выжил после обвала грунта
Мужчину завалило грунтом в результате проведения строительных работ на ЮБК.