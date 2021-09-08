Актер Сергей Безруков не смог найти свободное место на парковках Алушты

Народный артист России Сергей Безруков побывал в Алуште.

Там он посетил ряд местных достопримечательностей, написал на своей странице в Facebook директор Алуштинского Парка миниатюр Виктор Жиленко.

«Приятно, что мне выпала честь его сопровождать и показать нашу Алушту. Мы поселили Парк миниатюр, Дельфинарий и Алуштинский аквариум, артист был удивлен, что его автомобиль не смог найти парковочное место в течение двух часов, в итоге, водитель охранял автомобиль. А в целом, город очень понравился», — отметил Виктор Жиленко.

Фото со страницы Виктора Жиленко в Facebook

По его словам, Сергей Безруков обещал вернуться и посетить картинную галерею Иллюзий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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