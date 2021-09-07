Власти Ялты пообещали, что 15 сентября город будет готов к зиме

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Ялта будет окончательно готова к предстоящему отопительному сезону к 15 сентября

. В настоящее время, как сообщил в ходе программы «Открытая власть» на телеканале «Крым 24» заместитель начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Дмитрий Гаврилец, готовность составляет 85%.

«Работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону ведется в ускоренном темпе. Ежедневно получаем акты готовности к отопительному сезону от управляющих компаний, МУП «Ялтинские тепловые сети», Ялтинского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», от ФМБА. Процесс подготовки документов занимает определенное время, но к 15 сентября практически все акты будут подписаны», – заявил он.

При этом он уточнил, что основные работы на теплосетях и в котельных уже выполнены, и напомнил, что в случае резкого снижения температуры, в первую очередь по соответствующим заявкам, отопление будет включено на объектах социальной сферы: в учреждениях образования, здравоохранения, культуры.

«Если в течение трех суток температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла – включаем отопление населению», – также пообещал заместитель начальника ДЖКХ Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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