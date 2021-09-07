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В Ялте заработали платные парковки: названы тарифы
фото © Форпост
С 7 сентября в Большой Ялте заработали платные парковки, тариф для легковых авто – 35-50 рублей в час.
Об этом сообщается на странице администрации города в Facebook.
«Стоимость парковки, в зависимости от парковочной зоны, составляет от 35 до 50 рублей в час для легковых автомобилей и от 70 до 100 рублей в час – для грузовых», – говорится в сообщении.
С картой размещения парковок можно ознакомиться на сайте yaltaparking.ru.
Согласно размещенной информации, всего организовано 565 паркомест, в том числе 76 – для инвалидов.
Доходы от платных парковок поступают в бюджет города.
Контролировать оплату услуг парковок будут современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М». Они фиксируют припаркованные автомобили по обеим сторонам дороги, распознают номера и автоматически проверяют наличие оплаты.
Уточняется, что от платы за парковку освобождены федеральные и государственные органы исполнительной власти, подчиненные им ведомства, представительные и законодательные органы всех уровней, органы местного самоуправления Ялты, а также организации федеральной, государственной и муниципальной форм собственности.
Кроме того, льготой могут пользоваться инвалиды I, II групп и перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, а также лица, имеющие удостоверение многодетной семьи, участники боевых действий и ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС и ПО «Маяк», зарегистрированные на территории Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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