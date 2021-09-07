В Симферополе решили восстановить здание Нацбанка Украины

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Восстановление спроектированного архитектором Николаем Красновым исторического здания для Центрального банка России в Симферополе обойдется в 1,3 млрд рублей.

Это следует из тендерной документации, которая есть в распоряжении Крыминформа.

Речь идет об объекте культурного наследия, здании бывшего Общества взаимного кредита на улице Горького в Симферополе. Центробанк России искал подрядчика, который сможет одновременно выполнить и разработку проектной документации, и строительно-монтажные работы. На разработку рабочей документации ЦБ выделил 30,3 млн рублей, на строительные работы – 1,3 млрд рублей.

Здание введено в эксплуатацию в 1913 году. В состав входят четыре постройки. Две из них – двухэтажные с подвалом, соединенные в виде буквы «Т», являются объектом культурного наследия. Главный фасад здания выходит на улицу Горького. Подвалы с высокими потолками (более 3 метров) предназначались для размещения банковских хранилищ. В начале нулевых к зданию пристроили еще одно строение – восьмиэтажный офисный корпус.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы (есть в распоряжении Крыминформа), подрядчик выполнит противоаварийные работы на балконе главного фасада, восстановит каменную лицевую кладку по периметру исторических построек, снимет решетки с окон первого этажа, заменив стекла на бронированные стеклопакеты, вернет исторический облик полов на первом этаже и лестницы, заменит кровлю, дверные и оконные проемы, фурнитуру.

Реставрации подлежит и подвал: стены и фундамент восстановят, несущие стены гидроизолируют. В конце работ территорию благоустроят – предстоит провести реставрацию парадного крыльца с заменой ступеней и покрытия, а тротуар замостят гранитной брусчаткой.

Работы должны быть выполнены к августу 2022 года. Согласно паспорту объекта, генеральным подрядчиком выступает ООО «Крымстройгарант», генеральным проектировщиком – ГУП «КАРМ «Крымпроектреставрация».

Построенное для банка здание в разные годы использовалось как детский клуб, дом просвещения, радиостанция, художественный музей. В 1983 году фасады здания отреставрировали, полная реставрация прошла в 1999 году, когда строение эксплуатировал Нацбанк Украины.

После 2014-го года здание несколько лет продолжало оставаться в собственности украинского госбанка. При этом здание остро нуждалось в ремонте, крымский Госкомнаследия даже выдавал предписание украинской структуре с требованием привести его в надлежащее состояние, руководство Нацбанка обязалось отремонтировать его, но в итоге работы так и не проводились.

Оно было национализировано властями Крыма в начале 2016 года, а в марте 2018 года здание передали в федеральную собственность – Центробанку.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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